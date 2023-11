Azzurra Capital entra in Desa per spingere top brand e crescita all'estero

(Teleborsa) -, operatore di private equity promosso da Stefano Marsaglia, ha firmato un, storica realtà italiana attiva nel campo della detergenza e dei prodotti per la cura della persona, che possiede numerosi marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Vert, Quasar, Sauber, Persavon, Apropos e Ico.L'investimento è pari aper una, con il restante 70% che resta in mano alle famiglie Silva, Sala e Malagoli. È previsto l'ingresso di due rappresentanti di Azzurra Capital nel CdA di Desa.Secondo quanto apprende Teleborsa da fonti vicine al dossier, la nuova fase di crescita di Desa - grazie all'apporto di Azzurra Capital - sarà focalizzata sulla(Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar) e sull'. Al momento il gruppo esporta circa il 25% della produzione, con il restante 75% in Italia.Desa ha registratodi circa 440 milioni di euro nel 2022, con undi 67 milioni di euro. Le proiezioni per il 2023 prevedono ricavi di circa 500 milioni di euro, con un EBITDA compreso tra 75 e 80 milioni di euro.Si tratta delper Azzurra Capital, piattaforma di private equity che vede tra i suoi investitori fondi sovrani tra Golfo Persico, Asia ed Europa, oltre che family office internazionali. Dopo il primo closing a giugno (per 600 milioni di euro) del nuovo fondo European Growth Opportunity,