Bonomi: a Ue chiediamo investimenti comuni

(Teleborsa) -Lo ha detto il presidente di Confindustriain un'intervista a La Stampa sulle discussioni sul Patto di Stabilità. Sulla fragilità delle connessioni in Europa con i valichi che funzionano a intermittenza "Ne sento parlare poco e senza analizzare il problema. Quando scopriremo che il PIL della Valle d'Aosta, del Nord e dell'Italia caleranno, cosa accadrà? Saremo costretti a inseguire ancora l'emergenza."Bisognerebbe spingere sulle infrastrutture e affrontare il tema del Brennero. In Europa è necessario continuare a tenere alta l'attenzione su questi temi. Il governo deve attivare l'azione di urgenza contro l'Austria. E, comunque, la nuova canna del tunnel sotto il Bianco non è più rinviabile". Sull'ipotesi di recessione "Sulla revisione dell'outlook da parte di Moody's Bonomi sottolinea che "tra le considerazioni viene evidenziato che l'Italia può copaese può avere alti e bassi ma le sue imprese gli garantiscono un futuro di crescita. Pertanto, è un asset importante su cui bisognerebbe investire. Al momento nella bozza di legge di bilancio non c'è traccia di una politica industriale".Sulla manovra, nel complesso: "è ragionevole ma incompleta.