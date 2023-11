IMD prevede 2024 in crescita dopo un 2023 difficile

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) -(IMD), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, ha comunicato che restano al momento invariati i trend di crescita del gruppo e che, rispettivamente. La precisazione è arrivata tramite l'AD Aniello Aliberti in conference call con gli analisti, dopo che la società aveva detto di aspettarsi un fatturato 2023 in calo.Inoltre, l'AD ha reso noto il dato gestionale non soggetto a revisione contabile di, che al 30 settembre 2023 evidenzia una posizione di cassa netta per circa 5,1 milioni di euro, di cui 6,8 milioni di disponibilità liquide, 1,3 milioni di debiti verso banche e 0,4 milioni di altri debiti finanziari, in miglioramento rispetto a un Indebitamento Finanziario Netto pari a 0,2 milioni al 30 giugno 2023 e pari a -0,3 milioni (cassa netta) al 31 dicembre 2022."Vogliamo- ha commentato Aliberti in una nota - Il 2023 ha visto il manifestarsi delle già citate dinamiche sfavorevoli che ci porteranno a chiudere l'esercizio 2023 in contrazione rispetto a 2022. Siamo confidenti che nell'esercizio 2024 recupereremo il gap di circa 4 milioni di euro registrato nell'esercizio in corso ma di generare un'ulteriore crescita in linea con le condizioni di mercato attuali".