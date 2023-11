Opening Bell stonata per Wall Street

Nvidia

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa delle trimestrali del settore retail e, in particolare, diAttesi anche, sul fronte macro, i dati sulleed i. Da quest'ultimi gli investitori sperano di tranne indicazioni sul destino dei tassi d’interesse. Per gli addetti ai lavori, un altro aumento dei tassi d'interesse è escluso, mentre credono possibile un primo taglio già dalla prossima primavera.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,24%, scambiando a 4.536 punti. In lieve ribasso il(-0,46%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,27%).