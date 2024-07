Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

sanitario

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Johnson & Johnson

Verizon Communication

Coca Cola

Merck

Visa

Intel

Microsoft

Boeing

Sirius XM Radio

Gilead Sciences

Xcel Energy

CoStar

Tesla Motors

Trade Desk

Constellation Energy

Broadcom

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,25% sul; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 5.427 punti, appesantito dai conti delle big tech, Tesla e Alphabet, considerati deludenti dagli investitori. In netto peggioramento il(-3,65%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,67%).Gli addetti ai lavori guardano anche ai dati macroeconomici previsti nei prossimi giorni, in particolare il PIL del secondo trimestre e l'inflazione PCE di giugno. Quest'ultima servirà alla Federal Reserve per decidere le prossime mosse sui tassi d'interesse; gli investitori, ormai, sono convinti che la Banca centrale americana taglierà i tassi entro settembre.(+1,16%) e(+0,81%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,14%),(-3,89%) e(-3,76%).Al top tra i(+2,58%),(+2,01%),(+1,31%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,79%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,44%.Al top tra i, si posizionano(+5,13%),(+3,31%),(+2,23%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,42%.Lettera su, che registra un importante calo dell'11,48%.Scende, con un ribasso del 7,79%.Crolla, con una flessione del 7,59%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,9%; preced. 1,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 239K unità; preced. 243K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 66 punti; preced. 68,2 punti).