Professioni, a Napoli il Forum sulla gestione delle imprese sequestrate alle mafie

(Teleborsa) - "La gestione e ilorganizzata è un punto fondamentale nella riconversione delle economie gestite dalla malavita in economie ‘pulite’",. E' quanto afferma, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, il quale ricorda che "igiocano unin questa battaglia per la legalità sia nell'indirizzare il destino di queste imprese, ma anche restituendo fiducia nelle comunità locali”.L'argomento sarà al centro del forum "Problematiche gestionali di beni e aziende sequestrate. La realtà della Campania", che si terrà venerdì 24 novembre a partire dalle ore 15 presso la sede dell’Ordine, a palazzo Calabritto (piazza dei Martiri), nel corso del quale interverranno gli esponenti politici(capo delegazione di Forza Italia PPE al Parlamento Europeo) e(presidente della Commissione parlamentare per le Questioni Regionali). Il dibattito sarà moderato da(presidente della Commissione Diritto Penale dell’Economia dell’Odcec di Napoli).nella gestione delle aziende sequestrate sarà illustrato da(managing partner dell’AGN (Amministratori Giudiziari Network), secondo cui "a livello nazionale sonodi cui lo Stato deve farsi carico. Una realtà che ha unche si aggira intorno aie conta circa. Tra i settori più colpiti quelli dele dell’che, da soli, ricomprendono oltre 6000 aziende pari al 50% delle imprese sequestrate. Seguono le attività di, con il 10% dei casi e quellecon l’8%". Da qui la necessità di "professionisti sempre più preparati e formati ad assolvere a questi delicati incarichi”.(direttore generale di Infocamere) chiarisce che "le imprese sequestrate sono state individuate all’interno del Registro delle Imprese con l’utilizzo di tecnologie innovative, per circoscrivere quelle che dimostrano ‘segnali di operatività’, perché non ci sono dati ufficiali dei tribunali penali".Secondo(vicepresidente dell’Odcec di Napoli, "inella lotta alla criminalità organizzata sonodurante il processo di confisca. Devono navigare attraversoper assicurarsi che l'azienda venga gestita in modo conforme alle normative vigenti".(numero uno della Fondazione Odcec di Napoli), sottolinea cche "lapuò portare alla creazione di nuovi posti di lavoro, contribuendo ae a reintegrare ex membri delle organizzazioni criminali nella società. Garantire la trasparenza finanziaria è cruciale per ripristinare la fiducia nel sistema".“Con riferimento ai lavoratori, nelle aziende sequestrate la, anche in considerazione dei controlli di legalità che incombono sugli amministratori giudiziari", rileva, partner dell’area lavoro di AGN, ricordando che "la simulazione di contratti con mansioni differenti e trattamenti economici finalizzati all’evasione contributiva sono piuttosto diffusi nelle aziende sottratte alla criminalità organizzata.