Wall Street debole. Fed: procedere con cautela, altri rialzi se progressi su prezzi insufficienti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

sanitario

materiali

informatica

beni di consumo secondari

Travelers Company

Verizon Communication

United Health

Visa

Intel

Microsoft

Goldman Sachs

American Express

Tesla Motors

eBay

Seagen

Kraft Heinz

Sirius XM Radio

Lucid

Globalfoundries

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.537 punti. In rosso il(-0,72%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,33%).Gli investitori restano in attesa delle trimestrali del settore retail e, in particolare, dei conti di. Nel frattempo, sono usciti i, in cui i funzionari della banca centrale avvertono che è necessario procedere con cautela. La Fed "intravede ulteriori rialzi dei tassi se i progressi sull'inflazione dovessero rivelarsi insufficienti". Tutti i membri sono dunque d'accordo sulla necessità di procedere con cautela. "La politica resterà restrittiva per diverso tempo".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,78%) e(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,06%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,17%),(+1,37%),(+1,17%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,87%.Tentenna, che cede l'1,29%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Al top tra i, si posizionano(+2,21%),(+1,62%),(+1,42%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,03 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,53%.