Wall Street poco mossa, Powell non si sbilancia sui tassi

(Teleborsa) -, dove S&P-500 e Nasdaq continuano a essere sui massimi storici. Nessun impatto dall' audizione del presidente della Fed , al Congresso. Il banchiere centrale ha affermato chedel 2%, e le letture recenti indicano "ulteriori progressi modesti" sui prezzi. Inoltre, ha sottolineato che tagliare i tassi troppo presto o troppo potrebbe arrestare o invertire l'andamento dell'inflazione. Oggi Powell ha parlato al Comitato bancario del, mentre domani è atteso allaGli investitori guardano anche all'avvio delle, che partiranno venerdì con i risultati di alcune tra le maggioriamericane (). Gli analisti, in media, vedono le società dell'S&P 500 aumentare i loro utili aggregati per azione del 10,1% nel secondo trimestre, rispetto a un aumento dell'8,2% nel primo trimestre, secondo i dati LSEG.In una, negli Stati Uniti l'indice di fiducia delle piccole e medie imprese NFIB è salito in giugno a 91,5, risultato superiore al consenso e terzo aumento consecutivo.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,25%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.580 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,1%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,13%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,12%),(+1,06%) e(+0,58%). Nel listino, i settori(-0,47%) e(-0,45%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,36%),(+2,10%),(+1,15%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,68%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,32%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,18%.(+4,24%),(+2,92%),(+2,70%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,39%. Seduta negativa per, che scende del 4,14%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,68%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.