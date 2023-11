Arezzo, il 1° dicembre il Summit del Gioiello Italiano: giovani, sostenibilità e scenari economici

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Dalle strategie per lo sviluppo dell’oreficeria e gioielleria alla sostenibilità, dalla produzione alla distribuzione, fino alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti per facilitare il cambio generazionale nelle professioni dell’oro. Nel cuore del più grande distretto europeo dell’oreficeria, quello aretino, il futuro dellasarà al centro della terza edizione del “”, in calendario il 1° dicembre all’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi, organizzata da(IEG) con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio - Comune di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Arezzo Fiere e Congressi- e delle associazioni di categoria nazionali e locali.L’appuntamento proseguirà nell’impegno di promozione dellapiù preziosa d’Italia e di valorizzazione delle, già campionesse d’export internazionali, grazie anche al supporto costante di. L’evento accoglierà i protagonisti dell’industry per un confronto sui temi più attuali del comparto e la sua tradizionale collocazione nell’ultima parte dell’anno consentirà un colpo d’occhio effettivo sullo stato dell’arte dell’Industry.Apertura della giornata con i saluti di, presidente di IEG,, sindaco di Arezzo,, Presidente della Provincia di Arezzo,, presidente CCIAA Arezzo-Siena e Ferrer Vannetti, presidente Arezzo Fiere e Congressi. Insieme a, Direttore Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy di ICE, verranno analizzati “”.Sullo stesso tema, ma con focalizzazione sulle priorità per le aziende industriali in Italia, l’intervento di, presidente Orafi Confindustria Toscana Sud, mentre verterà su "" l’approfondimento a cura della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Spazio anche alle case history con l’intervento di, Ponzi Gioielli, coordinatore Gruppo Giovani Federpreziosi, e Simone Haddad, AB World, durante la sessione organizzata da Confcommercio Federpreziosi “Due come noi. Gioiellieri per passione o per business?”. Il centrale tema della sostenibilità sarà invece affrontato con, presidente Assocoral e vicepresidente di Federpreziosi Confcommercio, che presenterà “The sustainability coral supply chain”.Il comparto guarda al futuro coinvolgendo le. Con la premiazione del miglior design 2023 nella categoria “” di Première Oroarezzo - concorso dedicato ai giovani talenti del gioiello italiano - il focus si sposterà sulla promozione delle nuove leve del settore. A consegnare il prestigioso riconoscimento saranno, art director Oroarezzo e Mauro Benvenuto, presidente CNA Orafi Arezzo, in rappresentanza della Consulta Orafa di Arezzo. Giovani al centro anche dell’intervento di, presidente Confartigianato Orafi, che presenterà il progetto di Confartigianato per l’erogazione di borse di studio per gli studenti delle scuole medie. Le nuove generazioni sono ancora protagoniste della scena con, co-founder e direttore Skuola.net. Insieme a lui giovani testimonial racconteranno dal palco del Summit di Arezzo le opportunità e le carriere del “Mondo della gioielleria Made in Italy” a una platea di studenti del comprensorio aretino. All’evento sono infatti invitate tutte le scuole del territorio che offrono percorsi formativi nel settore orafo.L'è un settore strategico per la nostra economia con una capacità evidente di resistere alle incertezze dello scenario globale. Secondo l'analisi realizzata perdal, nel primo semestre 2023 ilha registrato un + 5,6%, confermandosi il primo in Italia per valore delle esportazioni. Una crescita trainata dalla forte domanda internazionale di gioielli in oro, dalla presenza di un tessuto imprenditoriale dinamico e dal know-how artigianale toscano che soddisfa con prodotti di alta qualità, creativi e originali un mercato sempre più attento. Unda salvaguardare, promuovendo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per accompagnare il ricambio generazionale. Tema importante alla luce dei dati ISTAT: nel 2022 appena il 13% dei lavoratori del distretto orafo aretino aveva un'età inferiore ai 30 anni. E per Confindustria Toscana Sud, lo scorso anno, solo il 13% dei giovani toscani tra i 18 e i 30 anni era interessato a lavorare nel settore orafo.Un contesto che chiarisce l’importanza strategica del “Summit del Gioiello Italiano” per ile per il, a conferma dell’impegno di IEG per lo sviluppo della gioielleria italiana, in un networking di istituzioni locali e nazionali, mondo associativo, aziende, e vetrine fieristiche, qual è il caso di Oroarezzo, punto di riferimento per l’industria del gioiello made in Italy.In chiusura del “Summit del Gioiello Italiano”,, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group S.p.A. e, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion Italian Exhibition Group, presenteranno la jewellery agenda di IEG:, dal 19 al 23 gennaio 2024, in fiera a Vicenza; dall’11 al 14 maggio Oroarezzo nel quartiere fieristico aretino; dal 11 al 14 luglio SIJE al Marina Bay Sands Expo & Convention Centre Singapore; dal 6 al 10 settembre si torna in Veneto con Vicenzaoro September; infine, dal 12 al 14 novembre, nelle sue nuove date sarà la volta di JGT in Dubai al Dubai Exhibition Centre (DEC).