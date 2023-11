Caso Lollobrigida, Trenitalia: fermata straordinaria rientra nelle dinamiche dell’esercizio ferroviario

(Teleborsa) - "L'effettuazione di unanon è un evento eccezionale e rientra nelle dinamiche dell’esercizio ferroviario. Negli ultimi sei mesi, nei servizi Frecce, vi sono stati 207 casi di fermate straordinarie per coincidenza/riprotezione dei clienti derivanti da gestione anormalità o circolazione perturbata. Le fermate straordinarie sono valutate in funzione ai tempi di arrivo alla prima località di servizio utile e in relazione alla fermata per servizio commerciale". Così in una nota Ferrovie dello Stato ha precisato la sua posizione in merito alla vicenda che ha coinvolto il ministro dell'Agricoltura,"Nelle, in conformità al regolamento europeo 782 del 2021 – ha aggiunto Fs –, è indicato che, nel caso in cui l’arrivo alla destinazione finale sia previsto con un ritardo superiore a 60 minuti, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio, il passeggero ha diritto al rientro al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta"."Quando sussistono particolariquali, ad esempio di emergenza, di ordine pubblico, ecc…, tale richiesta viene valutata caso per caso e, in relazione ai possibili impatti sullae sui, si dà o meno la concessione a procedere. In questo caso specifico, inoltre, la circostanza di effettuare una fermata straordinaria presso la stazione diveniva comunicata a tutti i passeggeri a bordo treno tramite un annuncio audio. Il treno era stato deviato sulla linea Roma Napoli via Cassino per problemi sulla linea AV. Dopo la partenza è stato fermato ainsieme ad altri treni per circa 27 minuti a causa di rallentamenti in linea dovuti ad un. A questo punto la sala operativa di Trenitalia ha richiesto al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI la fermata straordinaria presso la successiva stazione di Ciampino, all’altezza della quale il treno si trovava", conclude Ferrovie dello Stato.