Eventi e scadenze del 22 novembre 2023

Lunedì 20/11/2023

Martedì 21/11/2023

Mercoledì 22/11/2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione dell'evento internazionale dedicato al mondo della Football Industry con contenuti innovativi, informazione e networking. Parteciperanno professionisti, executives e decisioni makers in rappresentanza di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Brand, Media, Aziende e Startup- Al Summit intergovernativo italo-tedesco, che si svolge a Berlino, interverranno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Scholz, i ministri Giorgetti, Tajani, Piantedosi, Crosetto, Calderone e Bernini e il Ministro delle Finanze tedesco Lindner- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Il Virtual G20 Leaders’ Summit sarà presieduto dal primo ministro indiano Narendra Modi. Collegamento congiunto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Cancelliere federale della Germania, Olaf Scholz. A questo vertice interverrà anche il presidente russo Vladimir Putin- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. Durante l’evento le aziende partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi- L'evento si svolge presso la sede di Confcommercio a Roma. Partecipano, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin e Musumeci, e il presidente Confcommercio, Sangalli- Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in visita ufficiale a Berlino- Allianz MiCo Milano - Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. Con 70 sessioni di dibattito e oltre 400 relatori. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori10:00 -- Roma - Scenari Immobiliari presenta la 43ma edizione del Rapporto semestrale dedicato ai fondi immobiliari in Italia e nel mondo che fornisce un quadro dettagliato dei trend in atto sia per il mercato italiano che per quelli esteri e previsioni di settore a fine anno10:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Plenaria di Banco dell'Energia, nuovi dati OIPE e IPSOS. Tra gli interventi, il Presidente di Banco dell’energia, il Ministro Pichetto Fratin, il Segretario Generale ARERA, l'AD di ENI Plenitude e i Presidenti di Iren e A2A12:00 -- La Commissione Attività produttive svolge audizioni, in videoconferenza, sull’andamento dei prezzi dell’elettricità e del gas dal 2021 ad oggi di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) alle ore 12 e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) alle ore 12.2014:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione di Elisabetta Bellini, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)15:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio17:00 -- Montecitorio - Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la Cerimonia commemorativa di Arnaldo Forlani. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan, organizzato da Virgilio IR- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti09:45 -- Appuntamento: Milano - Capital Market Day 2023. Nel corso dell’evento, il CEO Flavio Cattaneo e il CFO Stefano De Angelis presenteranno alla comunità finanziaria e ai media il Piano Strategico 2024-2026 del Gruppo