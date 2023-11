Italo entra nelle scuole per sostenere la lotta contro la violenza di genere

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno di Italo per combattere la violenza di genere e valorizzare la. In occasione della, Italo lancia un nuovo progetto con le scuole. Italo, dopo aver intrapreso un percorso finalizzato ad aiutare le sue donne e la comunità che ruota loro intorno (famiglie e amici), ha deciso di fare un passo in piùper trasferire a ragazzi e ragazze quei valori di rispetto, autonomia, indipendenza economica, inclusione senza i quali non si può ottenere una vera parità di genere.Nella sua sede romana, oggi. Per il futuro, l’obiettivo della società è quello di estendere il progetto anche alle scuole delle altre principali città del proprio network."La parità di genere è uno dei nostri valori fondanti: su 1400 risorse il 50% è donna, sono sempre di più le donne macchiniste, ruolo fino a pochi anni fa ritenuto solo maschile, perché da noi quello che guida è solo il merito. Siamo stati sempre in prima linea per difendere l’inclusione e combattere la violenza di genere, e le varie iniziative intraprese negli anni, che hanno avuto un enorme successo, ne sono la prova. Riteniamo sia arrivato il momento, però, di compiere uno scatto ulteriore. Vogliamo parlare in particolare a chi si sta formando come i ragazzi delle scuole che sono il nostro futuro. Con l’ambizioso obiettivo, attraverso questo progetto, di supportare anche l’educazione alle relazioni e all’affettività tra i giovani" dichiara, che ha illustrato l’iniziativa di Italo ai ragazzi presenti oggi. Si è creato un confronto costruttivo al quale i ragazzi hanno partecipato con interesse mettendo in risalto il loro punto di vista su come fronteggiare il problema della violenza di genere e delle eventuali discriminazioni ai danni delle donne.