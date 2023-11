JFK, "l'ultimo sogno americano": 60 anni fa l'attentato

(Teleborsa) -: sono le 12.30 (le 18.30 in Italia) del 22 novembre 1963 quando a Dallas viene ucciso il presidente degli Stati UnitiKennedy è a bordo della limousine presidenziale con la mogliequando viene colpito alla testa mentre sta sfilando per le vie dellaMuore mezz'ora dopo presso il Parkland Memorial Hospital.che segna in maniera indelebile non solo la memoria di intere generazioni, fino ai giorni nostri ma anche la storiaDi lì a poco, viene arrestatoattivista castrista ed ex marine, accusato di essere l'unico esecutore materiale dell'attentato, come stabilì la commissione d'inchiesta (1963-194) istituita dal nuovo Presidente,Certo è che gli elementi a disposizione furono davvero pochi visto che lo stessomuore due giorni, freddato nel seminterrato della stazione di polizia da, proprietario di un night club sul quale pendeva l'accusa di legami mafiosi., nel Massachusetts, il 29 maggio 1917, da Joseph P. Kennedy e Rose Fitzgerald,si laurea all'università di Harvard nel 1937. Allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola, comportandosi valorosamente nel Pacifico e viene insignito della Navy and Marine Corps Medal. Finito il conflitto aderisce al Partito democratico, candidandosi nel 1946 alla Camera dei rappresentanti, nella quale ottiene un seggio, e nel 1952 al Senato, risultando nuovamente eletto.Nelassume la leadership del partito e si è candidato alla presidenza, scegliendo Lcome candidato alla vicepresidenza. Nelle elezioni dell'8 novembre dopo aver battuto il vicepresidente uscente Richard Nixon si insedia alla Casa Bianca il 20 gennaio dell'anno successivo., in epoca di guerra fredda, è segnata da alcuni eventi molto rilevanti: lo sbarco nella Baia dei Porci, la Crisi dei missili di Cuba, la costruzione del Muro di Berlino, la corsa allo spazio, gli antefatti dellm e l'affermarsi del Movimento per i diritti civili degli afroamericani.sono stati sollevati numerosi interrogativi sulla dinamica dell'attentato e sulla reale identità dell'autore; nel 1979 la United States House Select Committee on Assassinations pubblicò un rapporto nel quale si concluse che l'atto di Oswald fu probabilmente frutto di una cospirazione. Un attentato che, di fatto, ha cambiato il corso della storia americana e anche mondiale: pochi mesi prima dell'attentato,