Servizio idrico integrato: il Gruppo Iren al top tra i gestori a livello nazionale

Iren

(Teleborsa) - Il Grupposi conferma. ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha premiato i gestori del servizio idrico per le performance di qualità tecnica conseguite nel biennio 2020-2021, tra cui diverse società controllate e partecipate del Gruppo Iren impegnate nella gestione delle reti idriche.Tra le Gestioni premiate si segnalano in particolare:., società che gestisce il servizio idrico integrato di Genova e di altri 38 Comuni della Città Metropolitana, al 1° posto in Italia per il miglioramento dell’indicatore relativo all’Adeguatezza del sistema fognario (M4), e Ireti S.p.A. che si colloca in posizione di assoluta eccellenza nella classifica globale dei migliori operatori nazionali, in particolare per i servizi erogati nei territori emiliani.L’ottima performance delle società del Gruppo Iren che gestiscono il servizio idrico integrato è il risultato di. In particolare, interventi quali la distrettualizzazione e la ricerca delle perdite stanno dando risultati nel lungo periodo, ponendo alcuni territori gestiti dal Gruppo Iren in posizioni di assoluto rilievo in materia.