Tokyo positiva. Resto Asia più incerto

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse siate che chiudono una seduta incerta sulla scia di quanto emerso dalle minute della Fed, secondo cui i tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi per un lungo periodo di tempo. A pesare ha contribuito anche il warning lanciato da Nvidia.sulle vendite di chip in Cina.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dell'1,07%.Leggermente negativo(-0,41%); consolida i livelli della vigilia(+0,07%).Sulla parità(-0,11%); sulla stessa tendenza, senza direzione(-0,16%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,3%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,26%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,73%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).