Trasporti, Sangalli: "Ruolo strategico per economia ma servono riforme e investimenti"

(Teleborsa) -. Temi che da sempre sono al centro di questo Forum, attraverso il quale, Confcommercio e Conftrasporto hanno contribuito a far crescere la consapevolezza deldel settore per l’economia, e cioè un ruolo di “abilitatore” di crescita diffusa". E' quanto affermato dal Presidente di Confcommercio, nel suo intervento, infatti, da un lato favorisce le, riducendo le distanze interne e offrendo così “cittadinanza piena” anche alle aree interne e periferiche, dall’altro lato presidiano le, contribuendo all’apertura globale del sistema Paese", ricorda Sangalli, aggiungendo "alle persone e alle merci rappresentail rischio di" e "contribuisce da protagonista alla competizione tra sistemi Paese".Trasporti e logistica, quindi, sono poi, tra regioni e territori, tra Nord e Sud" quindi diventa "essenziale realizzare – presto e bene - gli interventi dele del, che davvero possono rappresentare"."Quando si parla di trasporti e logistica - ha sottolineato il Presidente di Confcommercio - si devono considerare i passaggi necessari e complessi delle cosiddette. Quella, che genera nuove opportunità, in termini di efficacia ed efficienza delle catene logistiche e quella, chiamata a dare un importante contributo alla qualità della vita"."Per quel che riguarda larestiamo convinti che: dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale., che richiede soluzioni integrate, efficaci e sostenibili, centrate sullaha sottolineato Sangalli richiamando la nuova Fondazione-Centro studi, costituita da Confcommercio e Conftrasporto, insieme ai partners Ferrovie dello Stato, Autostrade per l’Italia e MSC."La transizione ecologica nel trasporto deve essere portata avanti con un approccio tecnologicamente neutrale: non esiste, cioè, la “pallottola d’argento”, la soluzione unica per tutti", ribadisce Sangalli, aggiungendo "penso, per esempio, al ruolo che i biocarburanti possono svolgere per la sostenibilità del trasporto pesante".