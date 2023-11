Fai-Conftrasporto, Uggè: bene il passo in avanti del parlamento europeo sui bio-carburanti

(Teleborsa) - Con il voto di martedì scorso, il Parlamento europeo ha riconosciuto la ‘bontà’ dei carburanti neutri nella transizione ecologica. Il presidente Fai-Conftrasporto,, che aveva recentemente invitato i Parlamentari Europei a puntare sui bio-carburanti all’interno dei carburanti neutri nel voto al testo sulle emissioni dei veicoli pesanti, ha espresso la propria soddisfazione. Lo ha fatto a margine del, la due giorni sui Trasporti Internazionali che si chiuderà oggi a Roma, alla presenza dei vicepremierCon i suoi interventi, pubblicati anche recentemente nelle pagine dei quotidiani, il presidente della Federazione degli Autotrasportatori Italiani ha sempre parlato dellacome unica alternativa aicome di un "bluff". “Il Parlamento Europeo ci ha dato ragione, e ha approvato la proposta di Massimiliano Salini di Forza Italia - ha commentato Uggè - Di questo possiamo essere contenti, e ringraziamo tutti i Parlamentari italiani, di tutte le forze politiche, che hanno voluto appoggiare questa proposta”.“Il principio che muove le considerazioni sull’elettrico è di una miopia imbarazzante – prosegue il presidente Fai-Conftrasporto - L’attuale metodo utilizzato per calcolare ledi un camion è il cosiddetto “” (dal serbatoio alla ruota), un calcolo semplice ma fuorviante perché non tiene conto di quello che c’è a monte e che fa sì che ledi un mezzo elettrico siano sempre pari a zero. Se invece si considerasse tutto il processo, “” (dal pozzo di petrolio alla ruota), le emissioni di Co2 dei camion elettrici o alimentati a idrogeno non sarebbero più pari a zero, e se si usassero centrali a carbone per produrre ‘quel’ tipo di alimentazione, l’impatto ambientale sarebbe ancora peggiore”.“Le emissioni deisono zero se, e solo se, l’energia per ricaricare è prodotta da fonti rinnovabili, ma questo non è scontato, né possibile da praticare ovunque”, precisa Uggè. “Auspichiamo che in fase disi migliori sempre più il testo a difesa di una sana politica per l’ambiente, e sconfidiamo in un’intesa tra tutte le forze politiche perché su questi temi non ci devono essere contrapposizioni ideologiche o partitiche”, conclude il presidente Fai-Conftrasporto.