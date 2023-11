Gentile (Mooney): piattaforma tech abilita il phygital, garantiamo vicinanza e presenza

Apple

(Teleborsa) - Per la fintech italiana"è, sono arrivata da pochi mesi ma in realtà è come se fosse arrivata da tanti anni, perché la formula di Mooney e la sua realtà ibrida è effettivamente affascinante. È un periodo in cui dalla nascita di tante società - Banca ITB, Banca 5, SisalPay, Enel X Pay - abbiamodi Mooney e stiamo sviluppando questa fintech di prossimità". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di Mooney, in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI."Una fintech di prossimità vuole dare i propri prodotti ai clienti che sono clienti, quindi fondamentalmente gli esercenti che abbiamo sul territorio, a clientiche sono quindi i clienti che si recano presso questi esercenti, a clientie quindi enti, comuni e quant'altro", ha aggiunto."Offriamo a tutta questa collettività- ha spiegato Gentile - perché non ha solo prodotti di pagamento - quindi il bollettino o il PagoPa - non solo prodotti bancari - quindi il prelievo, il versamento, l'F24, la ricarica della carta - ma anche prodotti della vita di tutti i giorni, come un ticket di trasporto, una ricarica telefonica, il cambiamento di un contratto di energia, o il telepedaggio che posso acquistare presso uno dei nostri punti"."Tutto questo evidentemente in un modo dove la, perché, che è sia online dalle nostre app sia offline presso una rete di 45.000 punti vendita sul territorio, dove siamo presenti in misura significativa perché effettivamente ci sono 1.300 abitanti ogni punto Mooney, e questo è proprio un segno di vicinanza perché sotto casa puoi fare tante cose - ha raccontato la CEO - Se conto le filiali bancarie sono 2.900, quindi questo già da una dimensione effettivamente di".Secondo la manager, ". Abbiamo esempi di player mondiali che hanno fatto degli ecosistemi in cui tutti vincono, guardiamo anche solo l'esempio diche è un grande nome dove vincono tutti: quelli che sviluppano le app, quelli che sviluppano i servizi, quelli che sviluppano le cover dei telefonini, quelli che sviluppano i sistemi operativi. Quando noi siamo in un ecosistema riusciamo a far sì che il nostro scaffale di prodotti possa essere facilmente reso disponibile a terzi. Possiamo citare il caso di, cosi come altri, che magari vogliono venire in Italia per il, già sviluppati sul mercato italiano mentre loro dovrebbero rifare tutto da capo, e quindi riescono a dare alla loro customer base di clienti la possibilità di pagare la pubblica amministrazione grazie a noi"."La stessa cosa -ha proseguito - si può dire per altri player, magari anche quelli più tradizionali, posso citare il caso di, dicitando evidentemente uno dei nostri azionisti, ma anche tanti altri, che magari invece proprio perché vogliono essere meglio presenti in certe zone e proprio perché magari stanno chiudendo gli sportelli o perché non hanno gli sportelli o perché vogliono dirottare su altre tipologie di reti di prossimità certe operazioni, noiper poter in modo concreto dirottare i loro clienti su di noi e fare delle operazioni di base, della vita quotidiana di tutti i giorni"."Questa esperienza un po' ibrida permette di, cioè permette di mettere insieme sia quello che fa il one-click sull'app che quello che fa il one-stop al bar o al tabaccaio - ha detto Gentile - È ovvio che non è semplicissimo, perché ci sono dei target anche un po' più anziani che evidentemente devono avere un on-boarding digitale di un certo tipo, però se noi siamo capaci di avere la complessità tecnologica alle spalle gestita da Mooney e poi di".