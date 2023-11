Iacobone (ASPI): "Progettiamo nostre infrastrutture secondo criteri sostenibilità certificati"

(Teleborsa) -ha avviato nel corso del 2020 un importante Piano di TrasformazioneLo ha detto, Direttore Studi e Strategie di Autostrade per l’Italia durante l'ottavo Forum di Conftrasporto, che si tenuto oggi a Roma sottolineando che "– passando per la tecnologia, la realizzazione e la gestione della rete in concessione. La tecnologia è ovviamente l’abilitatore principale per quel che riguarda le autostrade smart. Introduciamo costantemente sulla nostra rete, nella nostra organizzazione e nei rapporti con i clienti"Abbiamo attivato i primi 52 km di(in area Firenze e in area Bologna) con previsione di ulteriore crescita nei prossimi anni in funzione anche dell’evoluzione tecnologica dei veicoli, per consentire sempre più facilmente il dialogo in tempo reale tra veicoli e infrastrutture durante il viaggio, gettando le basi per la guida autonoma. Abbiamo realizzato un sistema di asset management con il quale oggi disponiamo di un gemello digitale di oltre 4.000 opere d’arte lungo la rete a beneficio del miglioramento continuo dei processi di sorveglianza e manutenzione delle opere. Disegniamo e progettiamo le nostre nuove infrastrutture secondo criteri di sostenibilità certificati. Sviluppiamo piattaforme di servizi al cliente per la pianificazione del viaggio e per la scoperta dei nostri territori. Siamo stati i primi a lanciare il sistema cashback per il rimborso del viaggio in caso di disagi legati ai cantieri. Favoriamo la transizione verso la mobilità sostenibile attraverso i servizi di ricarica elettrica (ad oggi con installazioni HPC presso 100 aree di servizio della nostra rete), anche studiando sistemi di ricarica wireless, e attraverso l’utilizzo di impianti fotovoltaici e carburanti alternativi per i mezzi da lavoro. Tutto questo è investire in autostrade smart", ha sottolineato ancora Iacobone."Non è un tema di dimensioni della rete. Spesso si è portati a commettere l’errore di predeterminare in un valore preciso – ad esempio 300 km – la dimensione ottimale di una concessione. Bisogna in realtà, alle sue caratteristiche (età, presenza di opere d’arte, volumi di traffico) e quindi ai fabbisogni di investimento. 300 km di una rete solo da manutenere e gestire è cosa ben diversa da 300 km da ammodernare e potenziare. Sono temi che impattano sia l’equilibrio economico-finanziario (che è condizione di esistenza per qualsiasi attività di impresa ed è un principio sancito dalle stesse regolamentazioni in materia di concessioni), ma anche e soprattuttoin termini di sostenibilità per l’utenza e dunque per il sistema Paese.Autostrade ha ben chiara la roadmap da seguire e sta già lavorando in tal senso. Una roadmap fatta di ammodernamento, potenziamento e digitalizzazione della rete. Realizzare tutto questo è possibile, ma richiede un tavolo di confronto continuo e costruttivo anche con le istituzioni per studiare meccanismi che favoriscano opere non più procrastinabili garantendo al contempo equità (in termini di tariffe), efficienza e sicurezza delle infrastrutture vitali per il sistema Paese.Il Paese vive e ha vissuto cicli straordinari da questo punto di vista. Negli anni ’20 con la realizzazione delle prime autostrade. Negli anni ‘50 e poi negli anni ‘80- ‘90, con la costruzione di gran parte della rete che oggi tutti i giorni utilizziamo. Cicli che più o meno ci indicano una costante di 30 anni. Per cui è evidente che stiamo entrando in un nuovo ciclo che richiede impegni straordinari e che richiede di agire come sistema (imprese-istituzioni) intervenendo se occorre anche in ambito normativo e regolamentare, come avvenuto sempre nei cicli precedenti"