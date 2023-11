Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 35.273 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 4.557 punti. In moderato rialzo il(+0,43%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,4%).A dare linfa al listino americano ha contribuito la buona performance del settore tech in scia alla trimestrale di, risultata migliore delle attese, seppur debole sulle prospettive di vendita in Cina. Sotto la lente anche il titolo, con la società di Satya Nadella incoraggiata dal nuovo consiglio di amministrazione di OpenAI, società di cui detiene il 49%.Gli scambi sono stati ridotti in vista della festività del Thanksgiving, che cade oggi, e la borsa americana resterà chiusa. Domani venerdì, invece, rispetterà un orario ridotto.Sul fronte macro, è diminuito il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi alla disoccupazione, mentre gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno registrato un dato in ribasso, più delle atteseNell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,88%),(+0,71%) e(+0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,44%),(+1,29%),(+1,27%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%.Al top tra i, si posizionano(+3,09%),(+2,80%),(+1,97%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,85%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,20%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,46%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI servizi (atteso 50,3 punti; preced. 50,6 punti)15:45: PMI composito (preced. 50,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,8 punti; preced. 50 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 12,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 730K unità; preced. 759K unità)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 2,2%).