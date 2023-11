UNC, sconti "farlocchi" finiscono all'Antitrust

(Teleborsa) -". L'Unione Nazionale Consumatori - spiega una nota - h, soprattutto di prodotti di elettronica, per la non corretta applicazione della recente direttiva Omnibus, ossia del decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, che ha previsto che ad ogni annuncio di riduzione di prezzo vada indicato anche il prezzo precedente, ossia ilcome in offerta prodotti che hanno un prezzo identico a quello "precedente", con sconto quindi pari allo zero per cento. In un caso il prezzo scontato era addirittura superiore a quello vecchio" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."In altri casi, invece di indicare il prezzo precedente espongono un fantomatico prezzo consigliato o dal produttore o non si sa da chi. Infine c'è chi abbonda, esponendo addirittura 3 prezzi, di vendita, precedente e consigliato, con le relative percentuali di sconto, generando così solo confusione, dato che il consumatore deve confrontare ben 5 indicazioni invece di 3.conclude Dona.i, mentre al Mimit di emanare apposita circolare sulla direttiva Omnibus per evidenziare l'interpretazione erronea, contra legem, dell'art. 17 bis del Codice del Consumo, evidenziando che, valendo per gli "annunci di riduzioni di prezzo", non può ovviamente applicarsi laddove la riduzione non c'è nemmeno, essendo pari a zero. Inoltre il secondo prezzo va sempre accompagnato dalla parola "Precedente" o "Prezzo più basso degli ultimi 30 gg", mentre ilnon è conforme alla normativa.