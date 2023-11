Banca di Credito Popolare, utile di 7,2 milioni al 30 settembre 2023

(Teleborsa) -ha registrato undi 7,2 milioni di euro, rilevando una dinamica positiva nelle sue componenti tipiche, con un miglioramento sia del margine di interesse (+26% a/a), trainato principalmente dalla favorevole congiuntura dei tassi di interesse, sia dalle commissioni nette (+5,3% a/a). Il margine di intermediazione chiude in lieve aumento (+3% a/a).Glisegnano un incremento rispetto al 30 settembre 2022 per 6,1 milioni (+13%) da attribuire, quanto a 2,1 milioni circa (+7,3%) alle spese per il personale e per i restanti 3,8 milioni alle altre spese amministrative (+23%) sulle quali incidono anche i costi non ripetibili della fusione con Banca Regionale di Sviluppo, dalla quale consegue, anche, una componente positiva straordinaria didi 5,7 milioni.Lesi attestano a 9,9 milioni circa, in calo di 7,8 milioni (-41%) rispetto a quelle registrate nel periodo di raffronto.Lesuperano 5 miliardi, facendo registrare, nel complesso, una crescita di € 299 milioni (+6,2%) del prodotto bancarioL'indicatore(rapporto tra prestiti deteriorati lordi e totale prestiti lordi alla clientela) risulta pari al 6,3% (5,7% a fine 2022) e l'(rapporto tra prestiti deteriorati netti e totale prestiti netti alla clientela) attestatosi al 3,5% (3,2% a fine 2022). L'indice di copertura dei crediti deteriorati nel loro complesso fa registrare una crescita di +109 punti base, attestandosi al 47% contro il 46% rilevato a fine 2022.