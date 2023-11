Banco Desio approva nuovo piano al 2026. Aumento del dividend payout al 50%

Banco Desio

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione delha approvato il, che mira a consolidare il posizionamento del Banco come(less significant institution)per qualità di soddisfazione dei propri clienti e a confermare il miglioramento operativo della Banca Commerciale, efficientando processi e incrementando la digitalizzazione pur mantenendo la centralità del rapporto di relazione e di filiale. Tra il 2024 e il 2026 si prevedono interventi di razionalizzazione della rete con laLa creazione di opportunità di crescita tramite specializzazione, derivante dalla maggior penetrazione in segmenti dove Banco Desio è già presente e su cui può fare leva su un potenziale commerciale ancora non pienamente espresso, prevede in particolare: il ripensamento del modello di servizio per il segmento Small Business e POE coerentemente con una crescita di valore discontinua (+1,3 miliardi di euro di impieghi in arco Piano); l'a fine Piano) con investimenti in nuove competenze (consulenza evoluta) e piattaforme tecnologiche con l'obiettivo di accrescere ulteriormente i punti di forza Banco Desio nel Wealth Management;(+50% nuove erogazioni 2026 vs 2023), per il quale prevede un incremento dei volumi attesi attraverso una crescita per linee sia interne che esterne cogliendo anche eventuali opportunità di diversificazione dell'offerta commerciale.I principali target finanziari al 2026 prevedono:superiore all'8%;pari a circa il 55%;superiore al 15%; solida generazione di ricavi con CAGR 2023-2026 del Margine di intermediazione pari a circa 4,5%; profilo di rischio costantemente sotto controllo con NPL Ratio Lordo inferiore al 4% in arco piano;superiori a 620 milioni di euro;superiore a 115 milioni di euro.Banco Desio sottolinea che "il buon contributo di redditività e il forte posizionamento patrimoniale consentiranno di proporre un".