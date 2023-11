Borsa, ecco il Manifesto per una politica industriale che favorisca i mercati

EQUITA Group

(Teleborsa) - Peso ridotto degli investitori istituzionali italiani nel capitale delle società quotate italiane, volumi azionari in calo e valutazioni compresse per le small cap, deflussi costanti da fondi PIR, limitata presenza di intermediari finanziari che scrivono ricerca azionaria, regime legale di responsabilità più gravoso rispetto alle altre autorità europee e carattere "prudenziale" dell'attività di CONSOB, maggiore incentivo all'assunzione di debito rispetto alla capitalizzazione. Sono i maggiori punti critici del mercato dei capitali italiano, che hanno spinto i principali operatori a guardare oltre il DDL Capitali in corso di approvazione e richiedereadeguato alle dimensioni dell'economia italiana.Le dieci proposte sono contenute nel "", che Teleborsa ha potuto leggere e che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Preparato da Borsa Italiana (presidente Claudia Parzani e AD Fabrizio Testa),(presidente Sara Biglieri e AD Andrea Vismara) e Bocconi (Stefano Caselli, Dean della SDA School of Management, e Marco Ventoruzzo, professore ordinario di diritto commerciale), il documento sta raccogliendo le firme di importanti operatori, studi legali e associazioni di categoria, come, Private Equity Partners SGR, AssoNEXT, Bonelli Erede, Gianni & Origoni e Chiomenti, solo per citarne alcuni.I firmatari ritengono che il DDL Capitali "vada nella giusta direzione e contenga elementi positivi per migliorare l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali", ma rappresenti "soltanto un primo, anche se importante, passo nella stagione delle riforme legislative che occorrono". L'invito è ad ", riconsiderando la strategia e adottando un, che affronti non soltanto le tematiche dal lato degli emittenti ma anche sul fronte degli investitori e degli intermediari, del framework regolamentare cui sono sottoposte le autorità di vigilanza e del quadro fiscale".Uno dei primi obiettivi da porsi èdelle società quotate italiane, almeno il 20% nel capitale delle imprese locali, in linea con quanto si osserva sul mercato francese e tedesco. Sui PIR, andrebbe eliminato il vincolo di unicità e andrebbero valutate delle iniziative volte a mantenere l'obiettivo di investimento di lungo periodo, prevenendo che si ripetano i fenomeni recenti di disinvestimento causati dall'entrata in vigore dei benefici fiscali dopo 5 anni dalla sottoscrizione dei primi PIR."Ma il vero nocciolo della questione è quello diinvogliando con incentivi fiscali, azioni legislative, ma soprattutto con un'attività determinata di moral suasion istituzionale, i grandi investitori domestici a destinare parte dei propri asset al sostegno dell’economia reale rappresentata da PMI quotate", si legge nel documento.Concretamente - viene spiegato - sarebbe sufficiente che i principali operatori italiani nei settori delle banche, delle assicurazioni, delle fondazioni, dei fondi pensione e delle casse previdenziali si impegnassero aditaliane, definite come società sotto 1 miliardo di euro di capitalizzazione, per creare un bacino di 20-25 investitori domestici in più, raddoppiando la base di investitori su questa categoria, con una liquidità aggiuntiva per almeno 3–5 miliardi di euro.Viene anche auspicato che lo, anche attraverso le sue controllate specializzate nei finanziamenti all'economia reale, metta in atto una strategia simile a quanto applicato in Francia da CDC, creando unche investa in PMI quotate italiane. L'investimento potrebbe avvenire sia nella forma di diversi mandati di gestione a 10 gestori da 100 milioni di euro ciascuno, sia tramite l'investimento in PIR alternativi diretti agli strumenti finanziari quotati.Sul fronte degli intermediari, che si sono dimezzati nell'arco di dieci anni, è necessario prevedere, quali il credito d'imposta, che consentano - da una parte - agli intermediari di sostenere i costi della ricerca indipendente e - dall’altra - alle imprese di calmierare i costi relativi alla ricerca sponsorizzata. Inoltre, si potrebbero studiare anche strumenti mutualistici a supporto dei costi di ricerca attraverso la creazione di fondi di categoria sul modello delle recenti proposte anglosassoni, finanziati con il contributo diretto o indiretto dello Stato, di società quotate e operatori di mercato.Per quanto riguarda la vigilanza, la proposta è di introdurre la, rispondendo per l’attività di istruttoria e vigilanza soltanto nei casi di malafede Ridefinire il modello di governance della Consob, concentrando sulla Commissione le scelte strategiche e di particolare rilevanza e delegando alla struttura operativa i compiti gestionali e decisionali su tutti i temi che non presentino criticità particolari.In tema di fiscalità, alcune proposte sono: prevedere un provvedimento legislativo volto ad; approfondimento con la Commissione Europea sulla possibilità di incentivi sulla capitalizzazione per PMI quotande, con un "grace period" fiscale di 3 anni;; riduzione della tassazione sul dividendo a fronte di requisiti minimi di permanenza nell'impresa.