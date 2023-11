Embedded finance, Roesler Franz (Solaris): competitivi con presenza internazionale

(Teleborsa) - "Nel mondo dell'embedded finance i(carte di debito in particolare) e sicuramente. Abbiamo poi fatto delle ricerche recenti da cui è emerso che in base al settore specifico di competenza - che sia il travel, che sia la mobilità - ci sono poi dei prodotti specifici che i clienti di quel settore si aspettano di trovare, quindi c'è più o meno fit con il prodotto che viene da un determinato settore rispetto ad un altro". Lo ha detto a Teleborsa, General Manager Italy di Solaris, in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI."Noi diamo accesso alle nostre API, essendo una banca a tutti gli effetti, quindi abbiamo prodotti i bancari e, responsabili di tutta la parte di segnalazione, reportistica e la parte regolamentare, e il cliente rimane responsabile soltanto dell'acquisizione dei propri clienti, quindi sulla parte del front end"."Come player noi, abbiamo poi lanciato anche la Francia e la Spagna, e quindi più o meno copriamo la maggior parte dell'area europea. Abbiamo poi fatto un'acquisizione anche nel 2021 di una società presente in UK con una licenza diversa, cioè di moneta elettronica, e quindi alla fine siamo in grado anche di offrire quella soluzione volendo"., perché lavorando solo su un paese sarebbe un modello troppo limitato. I nostri clienti sono player spesso internazionali che vogliono vendere un prodotto non soltanto in un paese ma anche in più aree, quindi è importante quello. E, quindi che tipo di prodotti il cliente finale vuole trovarsi dal proprio brand di riferimento. E ovviamente, perché è quello che permette di fare l'embedded finance: per una corporate, anche una piccola media impresa o una fintech che vende servizi di embedded finance, nel nostro caso tramite Solaris, c'è la possibilità di fare delle revenue in più e sicuramente fanno comodo".