Banco BPM completa riacquisto obbligazioni ed emissione nuove AT1

Banco BPM

(Teleborsa) -annuncia i risultati finali dell’offerta per il riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo Alla scadenza dell’offerta, spiega una nota, l’ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a 223.345.000, che rappresenta approssimativamente il 74,45% dell’importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione pari a 300.000.000 euro.Banco BPM fa sapere che intende accettare il riacquisto dei Titoli Esistenti per l’intero valore nominale validamente offerto pari a 223.345.000.Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di 300 milioni di euro.