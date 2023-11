Edison firma due PPA per eolico in Sicilia e fotovoltaico in Emilia-Romagna

Edison

(Teleborsa) -havolti alla realizzazione di un, a Partanna in provincia di Trapani, e un, a Bondeno in provincia di Ferrara, di proprietà della Joint Venture tra il gruppo GR Value ed il partner Swiss Life Asset Managers. L'accordo - si legge in una nota - ha una durata decennale e prevede ildagli impianti, mentre GR Value si occuperà della realizzazione, costruzione e successiva gestione operativa dell'asse.L'impianto eolico è tra i primi merchant addizionali d'Italia ed entrerà in esercizio nel secondo semestre del 2025, mentre l'impianto fotovoltaico è previsto entrare in esercizio nel secondo semestre del 2024. Con una, eviteranno l'emissione in atmosfera di oltre 24 mila tonnellate di CO2 equivalenti all'anno."Nelle ultime settimane abbiamocon primari fondi infrastrutturali attivi in Italia, al fine di incrementare nel breve termine l’energia rinnovabile a disposizione nel nostro portafoglio", ha commentato, Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimization di Edison."Uno stimolo importante al mercato, che consente di portare benefici a tutto il sistema, da una parte coprendo i rischi per gli investitori e dall'altra realizzando nuovi megawatt verdi al servizio della decarbonizzazione - ha aggiunto - Un impegno che per noi di Edison va di pari passo con il nostro ruolo di operatore verticalmente integrato che ha l'installata dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030".