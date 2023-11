(Teleborsa) - Il Services Producer Price Index del, che misura i prezzi che le società si applicano reciprocamente per i servizi, è aumentato del2023 rispetto all'anno precedente, in rialzo rispetto all'aumento del 2,0% di settembre. Lo ha comunicato la Bank of Japan (BoJ).L'ultima volta che il tasso di inflazione dei servizi ha toccato questo livello è stato nel, anch'esso al 2,3%.