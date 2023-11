Inbank, oltre 1,3 milioni di clienti per la tecnologia che trasforma il settore bancario

(Teleborsa) -consolida il proprio posizionamento nel settore bancario: il servizio di home banking gestito da, l’azienda IT e di Servizi del Gruppo Cassa Centrale, è utilizzato oggi dae serveL’avvento dell’home banking ha portato unanel modo in cui i clienti si approcciano alla propria banca. Per le Banche di Credito Cooperativo, la trasformazione è avvenuta grazie a Inbank, marchio storico di uno strumento che ha pioneristicamente permesso alle persone di compiere da remoto le principali operazioni bancarie. Nato a metà degli anni novanta, e noto già dal 1998 con il nome Inbank, il servizio risponde in modo puntuale alle necessità dei clienti, sempre più esigenti, attenti ed evoluti. Sdelle transazioni e dei dati dei clienti,: questi i pillar che hanno guidato la progressiva evoluzione dello strumento.Nell’ultimo quadriennio, oltre ad essere stato adottato da tutte leInbank di Allitude ha riscosso sempre maggior consenso tra diversenon facenti parte del Gruppo (Banche Popolari, Casse di Risparmio, Banche private).In particolare, il canaleha registrato una crescita sostenuta: tra il 2019 e il 2023, glida 4,2 milioni a oltre 16,5 milioni. Questo risultato, oltre ad essere stato favorito da un cambiamento nelle abitudini dei clienti, è stato raggiuntorese disponibili nell’ultimo biennio, tra cui ile il, particolarmente apprezzate dagli utenti.Dal punto di vista dell’operatività, è importante rilevare come, tramite la piattaforma Inbank, vengano oggi intermediati gran parte dei bonifici totali. In particolare, nell’ultimo quadriennio, è stato registrato untramite app: la riprova del crescente bisogno dell’utente di compiere le operazioni bancarie in modo rapido e immediato tramite smartphone.Oltre all'innovazione tecnologica, Inbank abbraccia anche la. Il servizio ha rivoluzionato la gestione dei, consentendo ai clienti di riceverli in, con risvolti ambientali notevoli: solo nel 2022, attraverso le sue diverse funzioni, Inbank ha evitato la produzione di quasi 49 milioni di documenti, risparmiando oltre 94 milioni di fogli di carta."Come Gruppo Cassa Centrale abbiamo in programmadi euro per accompagnare la trasformazione tecnologica e la transizione digitale delle nostre Banche", dichiara, Chief Information Officer di Cassa Centrale Banca e Amministratore Delegato di Allitude, aggiungendo "stiamo lavorando per rendere più accessibili i servizi bancari e finanziari rendendo così anche il mondo delle Banche più aperto e inclusivo, alla portata di tutti. Il continuo miglioramento di Inbank ci consente non solo di digitalizzare l’esperienza dei clienti, ma anche di contribuire concretamente alla riduzione dell’impronta di carbonio del settore bancario"."Nel nostro modo di approcciare l’evoluzione il digitale è un mezzo e non il fine, la relazione è centrale nello sviluppo del rapporto con la clientela, che presenta però un’attitudine al digitale in evoluzione e deve trovare – al fianco della relazione e della consulenza personale – la disponibilità dei canali di cui sente la necessità. In questo percorso, attraverso il canale privilegiato di Inbank, vogliamo migliorare la soddisfazione dei clienti attuali e favorire l’acquisizione di nuovi clienti, anche nelle fasce d’età più giovani", sottolinea Paolo Sacco, Chief Operating Officer di Cassa Centrale Banca.