Intercos, controllata cinese riceve riconoscimento per riduzione impatto ambientale

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato che la controllataha ottenuto ilda parte del Governo locale, grazie alla costante dedizione dell'azienda verso una produzione più sostenibile ed efficiente, la riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi di energia, acqua e dei rifiuti.Intercos Cosmetics Suzhou Co, LTD. nel 2019 ha avviato undello stabilimento e dei processi produttivi, si legge in una nota. Grazie a questo impegno la controllata ha raggiunto traguardi lungo la catena del valore, implementando misure responsabili e sostenibili hanno permesso di ridurre le emissioni di carbonio (Scope 1 e Scope 2 market based) di circa il 28% rispetto al 2019. Tra le iniziative più significative, l’utilizzo di energia elettrica acquistata da rete generata da fonti rinnovabili certificate.