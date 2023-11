Julius Baer, esposizione da 606 milioni di franchi verso gruppo europeo

Julius Baer

(Teleborsa) -, importante società svizzera attiva nel wealth management, ha comunicato di avere un'. L'esposizione complessiva verso questo gruppo di clienti è garantita da molteplici pacchetti collaterali relativi aed è ora soggetta a una ristrutturazione a lungo termine, si legge in una nota. Julius Baer ha adottato misure per proteggere i propri interessi e preservare il valore delle proprie garanzie e, se e quando opportuno, il Gruppo rimarrà prudente nel contabilizzare ulteriori aggiustamenti di valutazione.Julius Baer ha CET1 del 16,1% al 31 ottobre 2023, significativamente al di sopra del requisito regolamentare dell'8,2%. Anche in un, il coefficiente patrimonialedel Gruppo al 31 ottobre 2023 sarebbe stato superiore ale Julius Baer sarebbe rimasta significativamente redditizia.Al 31 ottobre 2023 ilammontava asu un portafoglio crediti complessivo di 41 miliardi di franchi. L'esposizione sopra menzionata è la più grande nel private debt loan book. Il restante portafoglio comprende prestiti a controparti non correlate e vari settori con una forte qualità degli attivi. Il secondo maggiore debito privato ammonta a 216 milioni di franchi e il terzo a 140 milioni di franchi, nessuno dei quali è legato al settore immobiliare."Julius Baer ha un'ottima capitalizzazione ed è stata costantemente redditizia in tutte le circostanze - ha detto ilper i nostri stakeholder. Insieme agli investimenti e alla pianificazione patrimoniale multigenerazionale, il finanziamento è una parte integrante della proposta di gestione patrimoniale ai nostri clienti. Su questa base, insieme al Consiglio di amministrazione, esamineremo la nostra attività di debito privato e il quadro in cui viene condotta".