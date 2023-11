Wall Street piatta. Focus su banche centrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street in avvio di settimana. Intanto il focus si concentra sugli acquisti per il Cyber Monday, che chiude il lungo fine settimana del Ringraziamento e delle offerte del Black Friday.A livello internazionale, preoccupa la debolezza del mercato cinese mostrata dagli ultimi dati. Tra le statistiche attese in settimana l'inflazione della zona euro e l’inflazione PCE americana. Nel frattempo, i riflettori sono puntati sulla, che nel suo intervento al Parlamento europeo ha ribadito le aspettative dell'Istituto per un progressivo "indebolimento delle pressioni inflazionistiche", anche se "l’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di alcuni effetti base". Venerdì poi sarà la volta dell’intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.327 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.549 punti. Senza direzione il(-0,12%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,12%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.