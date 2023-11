Banca centrale cinese conferma politica monetaria accomodante

(Teleborsa) - Il governatore della Banca Popolare Cinese (PBOC),, ha confermato laconfermando che sarà mantenuta accomodante, anche se l'inflazione ha toccato il fondo e si riprenderà nei prossimi mesi.Il governatore ha confermato anche che l'economia cinese ha guadagnato slancio negli ultimi mesi e si è avvicinata all'obiettivo ufficiale di crescita, fissato da Pechino al 5% per quest’anno."Nell'ultimo anno, molti banchieri centrali in tutto il mondo si sono preoccupati per il problema di un'inflazione persistentemente elevata, ma per la Cina il problema è un po' diverso", ha detto Pan, aggiungendo "è probabile che l'inflazione in Cina aumenti nei prossimi mesi poiché i recenti cali dei prezzi dei prodotti alimentari, e in particolare dei prezzi della carne suina non saranno sostenibili".Il numero uno della PBOC ha poi preso l'impegno asulla politica globale e ha dichiarato che la Cinache vogliono investire nel Paese.