Borse asiatiche a due velocità. Debole la piazza di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per le borse asiatiche che attendono una serie di dati USA e cinesi in settimana. Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,22% sul, in attesa della data sulla produzione industriale. Al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,26%.Variazioni negative per(-1,05%); in denaro(+1,05%).Sui livelli della vigilia(-0,04%); in moderato rialzo(+0,42%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente. Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dello 0,81% sui valori precedenti. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,76%, mentre il rendimento deltratta 2,69%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 5,8%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 48,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,3 punti; preced. 49,5 punti).