Destination Italia, ordini su 2024 superano già 6,5 milioni euro

Destination Italia,

(Teleborsa) -società leader nel turismo Incoming esperienziale nel segmento Luxury, quotata su Euronext Growth Milan, annuncia di averper le prenotazioni turistiche relative all'anno 2024,segnando unrispetto allo stesso periodo nell’anno 2022.Il dato, che aggrega le diverse linee di business del Gruppo, fa riferimento al portafoglio ordini dellee riguardanoIn termini disi intravedono o, appositamente presidiato dalla sede di New York e ci si aspetta un, sui quali si sono concentrate le attività di programmazione nell’ultimo periodo."Viste le ultime performance ottenute sulle prenotazioni 2024 nei mercati USA, Europa e Latino America, si aprono prospettive molto stimolanti per il prossimo anno", afferma, Presidente di Destination Italia, aggiungendo "stiamo concentrando le nostre energie sulla crescita in questi mercati dai quali ci attendiamo numeri importanti su target che per noi sono di estremo interesse".