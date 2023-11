DiaSorin, Equita riduce target price in attesa del nuovo piano

Equita

DiaSorin

(Teleborsa) -ha abbassato a(-10%) ilsu, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, confermando la" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata prima della presentazione del nuovo Business Plan 2024-27, prevista al Capital Markets Day del 15 dicembre.Gli analisti si aspettano che DiaSorin centri la guidance e le loro stime(fatturato a 1.147 milioni di euro; EBITDA adj. a 384 milioni di euro). Per ilhanno aggiornato le stime riducendo il fatturato del 5% e stimando ora una crescita del 2% da precedente +6,5% come conseguenza di minor crescita organica ex-Covid (ora +5,4% da +8,3%), minor contributo Covid (25 milioni di euro da precedenti 40 milioni di euro) ed effetto FX. La minore top-line porta a rivedere anche le assunzioni a livello di EBITDA margin, che si aspettano ora in area 33% da precedente 35%.Per ilhanno invece sostanzialmente confermato i tassi di crescita organici delle diverse divisioni (Immuno: +9%; Molecular: +20%; LTG: +7%). Complessivamente hanno ridotto il fatturato 2024-25E del 5%, l'EBITDA adj. del 9%/8% e l'utile netto del 12%/11%."Ci aspettiamo un taglio simile al nostro da parte del consensus che possa portare a ulteriore debolezza sul titolo nel breve - si legge nella ricerca - Tuttavia, considerando la debole performance del titolo e le valutazioni post revisione riteniamo che il taglio sia in parte scontato nei prezzi. Rimaniamodi DiaSorin con il CMD che ci aspettiamo confermi le opportunità e dinamiche di medio periodo. Inoltre, il 2024 vedrà la messa a terra dei principali progetti del gruppo (MeMed, Liaison NES, Liaison PLex e Lyme test) con crescente visibilità sulle relative opportunità commerciali.Alla luce della preview del Business Plan 2024-27 e della revisione di stime, Equita ha, riducendo il peso nel portafoglio principale di 50bps.