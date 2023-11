Fed, Waller: più fiducioso che politica monetaria è attualmente ben posizionata

(Teleborsa) - "Pur essendo incoraggiato dai primi segnali di moderazione dell'attività economica nel quarto trimestre sulla base dei dati in mano, l'inflazione è ancora troppo elevata ed è troppo presto per dire se il rallentamento a cui stiamo assistendo sarà duraturo. Ma sono sempre". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento a Washington DC."Detto questo,sul ritmo dell'attività futura, quindi non posso dire con certezza se il FOMC abbia fatto abbastanza per raggiungere la stabilità dei prezzi - ha aggiunto - Si spera che i dati che riceveremo nei prossimi due mesi aiuteranno a rispondere a questa domanda".In un altro passaggio del suo intervento ha sottolineato che "al rapido miglioramento dell'inflazione nell'ultimo anno. Il FOMC ha aumentato i tassi da quasi zero a oltre il 5%, l'aumento più marcato in oltre 40 anni e, come alcuni hanno notato, abbiamo assistito al calo dell'inflazione più rapido mai registrato"."L'elevata inflazione è stata in parte il risultato di problemi dal lato dell'offerta legati alla pandemia, e parte del miglioramento dell'inflazione che abbiamo osservato è dovuto all'attenuazione di tali problemi - ha spiegato - Ma la maggior parte degli indicatori di dati e delle prove aneddotiche suggeriscono che i problemi dal lato dell'offerta sono in gran parte alle spalle, quindi forniranno scarso supporto in futuro per riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2%.per riportare l'inflazione al 2%".