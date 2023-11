IVASS avvia oscuramento dei siti web abusivi

(Teleborsa) - L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni () ha comunicato che(cosiddetti provider) l'Una volta accertato lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di un operatore non autorizzato - viene spiegato in una nota - l'Istituto emana unnei confronti dell'intermediario abusivo, qualora sia rintracciabile, e contestualmente chiede ai provider di inibire l'accesso dall'Italia al sito web irregolare.Gli utenti che accederanno a un sito oscurato sarannopredisposta dall'Istituto. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo dei siti da parte dei provider potrà richiedere alcuni giorni.L'IVASS ha quindi ordinato l'oscuramento dei seguentiche offrono abusivamente servizi assicurativi: www.assierba.it; www.agenzia-zurlo.com; www.madoreagenzia.com; www.agenziamancardi.com; zuricassicurazioni.company.site.