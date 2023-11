Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una settimana dominata dall'attesa per il Beige Book della Fed e di alcuni dati macro di una certa importanza n arrivo da USA e Cina.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.015,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,25%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +176 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,31%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,42%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,46%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,28%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 31.197 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%; con analoga direzione, variazioni negative per il(-0,91%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,25%),(+1,01%),(+0,83%) e(+0,76%).Fra i più forti ribassi si segnala, che prosegue la seduta con un -3,47%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,34%),(+1,29%),(+1,01%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,66%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,19%.