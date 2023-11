Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Strett chiude gli scambi in modestissimo ribasso, ancora coinvolta in un clima festivo e distratta dai super affari del Cyber Monday, che dovrebbe aver portato a casa guadagni record per 12 miliardi di dollari. A New York hanno prevalso i realizzi, dopo un mese di novembre molto positivo, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.333 punti (+0,10%); più incerto l', che archivia la seduta a 4.550 punti (-0,20%). Lima il(-0,13%), come pure l'(-0,17%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,64%),(-0,58%) e(-0,47%).Al top tra i(+1,17%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+4,22%),(+2,85%),(+1,58%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,77%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,55%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,2%; preced. 2,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 102,6 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 2,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,7 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 209K unità).