Canavese2030: arriva il Festival delle Contaminazioni e Ri-Generazioni

(Teleborsa) - Progettare e realizzare il Canavese nel suo insieme come un vero e proprio Smart Land è l'obiettivo dche ha un nuovo punto di caduta in, in programma il 2 e il 4 dicembre a Ivrea e a Quincinetto. Contaminazioni è il festival permanente die l'evento, suddiviso in due mattinate, vedrà la sostenibilità come motore per la rigenerazione del territorio.Primo appuntamento: sabato 2 dicembre, a partire dalle ore 10.00, i lavori saranno moderati daquesto il titolo della giornata, prevede speech e tavole rotonde per delineare il futuro dei territori attraverso la chiave di lettura della sostenibilità. Nel corso dell'incontro pubblico istituzioni, associazioni e aziende attive nel Canavese dialogheranno con i cittadini sulle opportunità che la sostenibilità applicata al territorio sta generando, sia dal punto di vista economico, sia occupazionale. L'obiettivo dell'incontro è fare un punto su cosa si sta facendo e cosa si farà per rendere il Canavese un luogo in cui le giovani generazioni possano e vogliano costruire il loro futuro. Troppo spesso, infatti, i ragazzi che abitano e hanno le radici nella provincia, tendono a trasferirsi nelle grandi città per cercare opportunità di crescita professionale che nei luoghi di origine non trovano. A questo si può ovviare solo attraverso uno sforzo congiunto per creare le giuste condizioni, le opportunità, per uno concreto sviluppo del territorio.Secondo appuntamento: lunedì 4 dicembre, a partire dalle ore 10.00, i lavori, coordinati dallasaranno moderati daattore e regista. "Scuole al centro del cambiamento", questo il titolo della mattinata in cui saranno circa 1.000 gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori curiosi di capire come la sostenibilità e i green jobs possano essere un'opportunità di lavoro per il loro futuro. Essi potranno inoltre delineare idee e progetti per il futuro del Canavese grazie alla Call for Ideas, già presentata in Contaminazioni e realizzata in collaborazione con La Sentinella del Canavese, per lavorare concretamente allo sviluppo del territorio."Contaminazioni nella sua versione #Ri-Generazioni vuole far comprendere l'importanza, per la co-progettazione del futuro dei territori, di soggetti attivi fondamentali come le scuole e le associazioni – dichiara Fabrizio Gea, presidente del Think Tank – i ragazzi, seguiti dai docenti, devono sentirsi sempre più ascoltati e importanti per il futuro di un territorio non a parole ma con i fatti. Il momento di Contaminazioni dedicato a loro, declinato con la chiave di lettura della sostenibilità, darà origine ad un metodo di lavoro continuativo per la creazione di idee e di progetti per il futuro del Canavese che si integreranno con i 30 macro-progetti di Canavese2030".