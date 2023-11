FSI e Nice finalizzano partnership. Carlo Bozotti (ex STM) sarà vicepresidente

(Teleborsa) -, primario investitore istituzionale italiano nella tecnologia, e, leader globale dell'Home Management Solutions, hanno annunciato lo scorso 30 agosto . L'operazione prevede un investimento da parte di FSI di 100 milioni di euro tramite un aumento di capitale riservato e l'di Nice: Carlo Bozotti, ex AD di STMicroelectronics - che sarà vicepresidente - e Carlo Moser, direttore investimenti di FSI.La partnershipdi Nice, che dal 2018 ha completato sette acquisizioni strategiche tra Europa e Nord America, per un valore complessivo di quasi 400 milioni di euro. La più recente, Nortek Security & Control, oggi Nice North America, è avvenuta nel 2021, portando il fatturato 2022 del gruppo a quota 773 milioni di euro, con una crescita del 40,7% rispetto all'anno precedente."La partnership con Nice rappresenta il, attraverso il quale FSI rinnova il proprio impegno a essere accompagnatore delle famiglie imprenditrici italiane - ha dichiarato, fondatore e AD di FSI - Lauro (Lauro Buoro, fondatore e presidente di Nice, ndr) rappresenta quell'imprenditorialità italiana che è stata in grado di creare gruppi dimensionalmente importanti con comprovata leadership mondiale, ma con forte radicamento e ricerca nel nostro paese. La significativa esperienza nel settore della tecnologia, dove negli ultimi anni abbiamo investito un miliardo di euro, fa di FSI il partner giusto per accompagnare la prossima fase di sviluppo di Nice".