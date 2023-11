Piaggio, i vertici incontrano alla Guzzi il presidente ceco

Piaggio

(Teleborsa) - Nel corso della visita ufficiale in Italia, il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, ha incontrato questo pomeriggio il Presidente esecutivo del Gruppo, Matteo Colaninno e il CEO del Gruppo Piaggio, Michele Colaninno, presso il sito industriale di Moto Guzzi a Mandello del Lario (LC).Nel corso della visita, ilha voluto provare la Moto Guzzi Stelvio recentemente presentata sul mercato, e ha dichiarato: "L'impressione è ottima perché: è facile da guidare, ha un motore potente e molto fluido. È una moto eccellente per percorrere lunghe distanze, soprattutto su queste montagne".e il museo di Moto Guzzi”, ha dichiarato il. “Da oltre 100 anni Moto Guzzi interpreta lo stile del Made in Italy con innovazione e un’alta spinta tecnologica; questo si ritrova non solo nelle nostre moto, ma anche nel sito industriale, al centro di un avveniristico progetto di riqualificazione.”L'area produttiva e il polo museale di Moto Guzzi sono al centro di un importante progetto di riqualificazione conservativa firmato dall’archistar internazionale Greg Lynn, volto a trasformare l’intero sito industriale in un centro di aggregazione della comunità, fondato su cultura, design e meccanica, con una spiccata attitudine green e all’uso efficiente delle risorse.Tra le personalità presenti alla visita, anche la First Lady Eva Pavlová, il Segretario di Stato della Repubblica Ceca, Radek Rubeš, l’Ambasciatore della Repubblica Ceca a Roma, Jan Kohout, il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, il Sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, il Vice Questore di Lecco, Anna Leuci e il Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.