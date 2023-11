Prosus, utili core semestrali balzano a 2 miliardi di dollari

Prosus

(Teleborsa) -, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, ha registrato una crescita deldel 13% a 15,6 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2024, mentre glisono più che raddoppiati (+118%) a 2 miliardi di dollari, grazie al miglioramento della redditività di Ecommerce e Tencent. Ilè aumentato a 725 milioni di dollari, un miglioramento di 6 volte rispetto all'anno precedente."Stiamo facendorispetto al nostro impegno di promuovere una crescita redditizia - ha commentatodel gruppo - Attraverso la gestione attiva del nostro portafoglio, abbiamo ottenuto risultati migliori poiché il nostro portafoglio di e-commerce è ora vicino al pareggio e cresce su larga scala"."Abbiamo semplificato la struttura del gruppo, e il, amplificando i rendimenti a lungo termine - ha aggiunto - Con una profonda conoscenza istituzionale in numerosi settori tecnologici, inclusa l'intelligenza artificiale, siamo ben posizionati per supportare aziende tecnologiche eccezionali in tutto il mondo. Rimaniamo ambiziosi nei nostri piani e disciplinati nel nostro approccio per ottenere rendimenti reali per tutti i nostri stakeholder".