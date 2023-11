UE, la proposta della Commissione per migliorare diritti e informazioni per i viaggiatori

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato oggi una serie divolte a migliorare l'esperienza dei passeggeri e dei viaggiatori rafforzando i loro diritti. Le nuove norme si baseranno sugli insegnamenti tratti, comprese le recenti esperienze della crisi COVID-19 e il fallimento del gruppo di viaggi Thomas Cook nel 2019, che hanno avuto un notevole impatto sia suiche sul. In particolare, chiariranno le norme sulquando io isono prenotati tramite un intermediario, in modo che i passeggeri siano meglio protetti dalle cancellazioni. Essi garantiranno inoltre viaggi più agevoli, in particolare quelli che comportano diversi servizi turistici o modi di trasporto, garantendo ai passeggeri l'accesso a un sostegno diretto e migliori informazioni in tempo reale, ad esempio su ritardi e cancellazioni. Si presta particolare attenzione alle esigenze dei passeggeri cono aper affrontare e facilitare il passaggio da un modo di trasporto all'altro e migliorare, ove necessario, l'assistenza di qualità.Le proposte adottate oggi si concentrano sul rafforzamento deidei passeggeri e sulla protezione dei viaggiatori "". I passeggeri che viaggiano in aereo, treno, nave o autobus godono già di unada parte dei diritti dei passeggeri dell'UE. Hanno diritto, ad esempio, al riprotezione, al rimborso, al risarcimento e/o all'assistenza (a seconda delle circostanze) in caso di interruzione del viaggio. Permangono tuttavia alcunenelle norme attuali, mentre le carenze nell'attuazione e nell'applicazione impediscono ai passeggeri di beneficiare pienamente di tali diritti. La proposta di revisione dei regolamenti suidiritti dei passeggeri affronta questi problemi rafforzando ie introducendo norme per i passeggeri aerei che hanno prenotato i loro voli tramite un intermediario, anche per quanto riguarda il rimborso.La proposta sui diritti dei passeggeri nel contesto dei viaggi multimodali stabilisce inoltre, per la prima volta, nuove norme per proteggere i passeggeri che utilizzano diversi tipi di trasporto, come autobus, treni e aerei, tutti in un viaggio. I passeggeri godranno di miglioriprima e durante tali viaggi, anche per quanto riguarda i tempi minimi di collegamento tra i diversi servizi di trasporto. Inoltre, qualora acquistino il viaggio multimodale nell'ambito di un unico contratto di trasporto, avranno diritto all'assistenza del vettore in caso di perdita di. Particolare attenzione è prestata alle esigenze dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Le persone a mobilità ridotta che passano da un modo di trasporto a un altro durante il viaggio saranno assistite nei punti di collegamento dai vettori e dagli operatori dei terminali quando viaggiano nell'ambito di un unico contratto di trasporto o quando viaggiano attraverso nodi passeggeri multimodali. Se una compagnia aerea obbliga un passeggero con disabilità o una persona a mobilità ridotta a viaggiare accompagnato da qualcuno perché il passeggero ha bisogno di assistenza per soddisfare i requisiti di sicurezza aerea (ad esempio per allacciare la cintura di sicurezza), la compagnia aerea sarà obbligata a trasportare gratuitamente l'accompagnatore e, se possibile, a sistemare tale persona accanto al passeggero che presta assistenza. Questo diritto esiste già quando si viaggia in treno, nave o autobus/pullman.Con la revisione della direttiva del 2015 sui pacchetti turistici, inoltre, la protezione dei viaggiatori che viaggiano consarà più efficace in futuro, in particolare durante le situazioni di crisi, traendo insegnamenti dalla pandemia di COVID-19. Le modifiche proposte garantiranno diritti più forti e più chiari per i viaggiatori e chiariranno gli obblighi e le responsabilità degli organizzatori di pacchetti turistici.