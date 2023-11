USA, scorte petrolio in aumento a sorpresa

(Teleborsa) - Sono aumentate inaspettatamente lein USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio,, sono saliti di circa 1,6 milioni di barili a 449,7 MBG, contro attese per un decremento di 0,9 milioni.Gli stock dihanno registrato una salita di 5,2 milioni arrivando a 110,8 MBG, contro attese per un calo di 0,4 milioni, mentre le scorte dihanno registrato un aumento di 1,8 milioni a quota 218,2 MBG (era atteso un incremento di 0,2 milioni).Ledi petrolio sono salite a 351,6 MBG.Nel frattempo, i prezzi del petrolio viaggiano in lieve rialzo, in vista della riunione Opec+ in calendario domani, 30 novembre. La riunione allargata dei paesi produttori, che include Arabia Saudita e Russia, deve decidere sull'accordo per i livelli di produzione, inserendo eventuali modifiche a quanto previsto per il 2024.I futures sul Light Crudeguadagna lo 0,24% a 75,6 dollari al barile, mentre il Brent sale a 81,8 dollari (+0,2%).