Wall Street positiva. PIL sopra le attese

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo i dati sul PIL americano , rivisto al rialzo (+5,2%) nel terzo trimestre. Le spese dei consumatori, che rappresentano il 69% dell'economia statunitense, sono aumentate del 3,6%, inferiori al +4% in prima lettura.I mercati ora guardano ai verbali della banca centrale americana, in uscita stasera, e all'inflazione statunitense di domani.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,23% a 35.500 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 4.585 punti. Buona la prestazione del(+0,93%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,58%).