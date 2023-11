AbbVie acquista ImmunoGen per 10,1 miliardi di dollari

AbbVie

ImmunoGen

(Teleborsa) -, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale, società di biotecnologie statunitense, e la sua(mirvetuximab soravtansine-gynx), un farmaco first-in-class antibody-drug conjugate (ADC) approvato per il cancro ovarico platino-resistente (PROC). L'acquisizione accelera la presenza commerciale e clinica di AbbVie nel settore deiSecondo i termini della transazione, AbbVie acquisirà tutte le azioni in circolazione di ImmunoGen per 31,26 dollari per azione in contanti. La transazione valuta ImmunoGen per un. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l'operazione. Si prevede che la transazione si concluderà a metà del 2024, previa approvazione degli azionisti di ImmunoGen, approvazioni normative e altre consuete condizioni di chiusura."L'acquisizione di ImmunoGen dimostra il nostroe consente ad AbbVie di diversificare ulteriormente la nostra pipeline oncologica nei tumori solidi e nelle neoplasie ematologiche - ha affermato il- Insieme, AbbVie e ImmunoGen hanno il potenziale per trasformare lo standard di cura per le persone affette da cancro".