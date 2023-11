Borsa, ecco l'ETF per investire sul tech indiano. Boom supportato da governo e giovani

INQQ India Internet & E-commerce ESG-S UCITS ETF

EMQQ Emerging Markets Internet & E-commerce UCITS ETF

(Teleborsa) - Sbarca oggi su Borsa Italiana l', un exchange-traded fund progettato per offrire agli investitori un', anche considerando che il paese asiatico contiene la fascia più ampia di popolazione appartenente alla Gen Z di Cina e Stati Uniti messi insieme. La quotazione dello strumento è a cura di HANetf, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, mentre la costruzione è stata fatta da EMQQ Global, società finanziaria statunitense che si occupa di ricerca e costruzione indici."In un mondo che continua a crescere e progredire, l'India e la rapida digitalizzazione della sua economia hanno accelerato un", spiega a Teleborsa, Founder e Chief Investment Officer di EMQQ Global, facendo notare che il settore tech del paese "beneficia di enormi vantaggi macroeconomici quali il sostegno del governo, la protezione della propria "Silicon Valley" a Bangalore e l'obiettivo del Primo Ministro Modi di diventare un'"economia sviluppata" entro il 2047, anno in cui l'India festeggerà i 100 anni di Indipendenza".L'India Internet & E-commerce ESG Screened Index offre un'esposizione del 100% a società indiane sottoposte a screening ESG. I titoli sono selezionati per garantire che. L'INQQ intende essere un completamento alle esposizioni più ampie, per orientarsi verso la crescita di uno dei settore a più rapida espansione in India e, in generale, nei mercati emergenti, anche perché il settore tech del paese presenta differenze rispetto allo scenario di paesi più avanzati, come possono essere gli USA."La principale differenza sta nell'che è l'arma segreta dell'India in quanto è stata pensata dal Governo proprio per democratizzare il panorama tecnologico, alimentando l'innovazione e l'imprenditorialità - afferma Carter - Un altro elemento di differenziazione è rappresentato in gran parte della, che fino a poco tempo fa impediva alle società indiane di quotarsi prima di aver raggiunto un determinato profitto; ora, invece, che tali norme sono state in gran parte revocate, la"."Un'ultima differenza - aggiunge - fondamentale nel settore tecnologico indiano è l'esperienza che esso può vantare, rispetto all’età effettiva che gli viene assegnata. Il comparto tech indiano infatti ha una storia ben più antica, che risale a decenni fa e che ha prodotto una cui le nuove aziende internet di oggi possono attingere".Per HANetf ed EMQQ Global si tratta della, dopo che nel 2018 hanno quotato l', prodotto che offre un'esposizione alla crescita dei consumi online nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Questo lancio arriva dopo che i, anche per il fatto che il risk-free rate passato dall'1% al 5% e il sentiment degli investitori è mutato. Ciò nonostante, Carter spiega che hanno "pensato di creare questo prodotto proprio nel bel mezzo di questo sell-off, ritenendo questa un'opportunità interessante nonostante le ragioni prime presentate, proprio perché i fondamentali continuano a essere solidi. Leper il settore internet indiano, in netto contrasto con gli indici più ampi".Fiducia negli ETF tematici viene ribadita anche da, Head of Sales Italy di HANetf, secondo cui "continuano a rappresentare un'. È importante non fare di ogni erba un fascio, infatti quest'anno abbiamo registrato un periodo di sotto-performance che ha colpito in egual modo i fondi attivi e gli ETC, ma abbiamo anche abbiamo rilevato alcuni temi - come quelli dell'innovazione tecnologica e degli estrattori di uranio - che hanno sovra-performato gli indici tradizionali"."Gli ETF tematici offrono poi unin crescita, consentendo agli investitori di partecipare a opportunità di mercato altrimenti difficili da catturare attraverso gli indici tradizionali - dice Dellepiane a Teleborsa - Settori come l'innovazione tecnologica, l'innovazione sanitaria, l'energia rinnovabile e altri progressi emergenti sono meglio rappresentati attraverso questi strumenti specializzati".