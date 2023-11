EssilorLuxottica, accordo con sindacati: arrivano le "settimane corte" in fabbrica

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'eyewear, e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, con le RSU di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, hanno firmato ildestinato a quasi 15.000 dipendenti degliLa novità principale sono le cosiddette "". I lavoratori che dal prossimo anno sceglieranno di aderire al nuovo modello orario con settimane corte potranno ritagliare per sé e per le proprie esigenze personali, coperte in larga parte dall'azienda e in via residuale da istituti individuali, senza impatti sulla retribuzione. La novità, che sarà inizialmente introdotta in via sperimentale in alcuni reparti e aree produttive, si inserisce in un contesto aziendale dinamico e offre un'ulteriore soluzione per disegnare i contorni del proprio orario di lavoro in funzione delle esigenze personali.EssilorLuxottica ha anche spiegato che l'innovazione organizzativa introdotta dal nuovo Integrativo permetterà laall'interno del perimetro produttivo italiano."In un'epoca di grandi trasformazioni economiche e sociali emerge l'urgenza di ridisegnare nuovi modelli organizzativi delle aziende per guidare il cambiamento verso percorsi che riconoscano e premino le professionalità e le eccellenze del nostro paese - commenta l'- Su questa visione si basa una lunga storia di dialogo che abbiamo instaurato con le nostre persone e le Parti Sociali, e che oggi si concretizza in un accordo ispirato a principi di equità e inclusione, in cui il talento del fare ricopre un ruolo centrale. Un patto di lungo periodo, che permette a EssilorLuxottica diper l'eccellenza delle loro produzioni e alle sue persone di programmare con maggiore sicurezza il proprio percorso di vita e di lavoro".